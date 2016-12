Sci, SuperG Val Gardena: Jansrud re, gli azzurri non sfondano

16 dicembre 2016

Giornata amara per gli azzurri dello sci in Val Gardena. Sulla Saslong, nel SuperG maschile valido per la Coppa del Mondo, gli italiani non centrano traguardi di rilievo in una prova dominata dalla Norvegia, e in particolare dal solito Kjetil Jansrud (1'31"93). Al secondo posto si piazza il connazionale Aleksander Kilde (+ 0"06), completa il podio il canadese Erik Guay (+ 0"13). Il migliore degli italiani è Dominik Paris, ottavo a + 0"66.