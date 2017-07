Scherma, Mondiali: Italia d'oro nel fioretto a squadre maschile

26 luglio 2017

Gli azzurri, dopo aver battuto in semifinale la Francia 45-35 e la Cina ai quarti 42-27, si presentano in finale con gli Stati Uniti. Nella finale per l'oro, parte male l'Italia, che chiude il primi quattro assalti in svantaggio 20-13. Ci pensa Avola a riportare sotto gli azzurri, che chiudono il quinto assalto sotto di due stoccate (25-23). E' il campione olimpico Garozzo, nel successivo parziale, a completare la rimonta e portare l'Italia in vantaggio 30-27.



Nella successiva ripresa l'Italia prende il largo con Avola, che chiude il suo assalto portando gli azzurri in vantaggio di otto stoccate (35-27). Nel penultimo parziale, si rifanno sotto gli Stati Uniti, che grazie a Chamley-Watson si portano a tre stoccate di svantaggio (38-35), con solo una ripresa di giocare. Ci pensa il campione olimpico Daniele Garozzo a regalare all'Italia il quarto oro ai Mondiali di Budapest. Grazie a questa medaglia nella gara conclusiva, l'Italia riesce nell'impresa di vincere il medagliere ai danni della Russia.