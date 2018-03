Paralimpiadi 2018, Bertagnolli bronzo in discesa

10 marzo 2018

"Meglio di così non poteva andare - ha dichiarato a fine gara Bertagnolli - . Sapevamo che potevamo fare bene ma non speravamo in un risultato così importante. Ora speriamo di fare ancora meglio e di migliorare questa medaglia, noi daremo il massimo". "Sono emozionato, un inizio così lo avevamo solo sognato. Giacomo e Fabrizio hanno dimostrato grande maturità nel gestire la pressione e ci hanno regalato una medaglia che aspettavamo da tanto", ha esordito il presidente del Cip, Luca Pancalli .

HOCKEY: L'ITALIA VINCE AI RIGORI

Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Nazionale Italiana di para ice hockey ai Giochi Invernali Paralimpici di PyeongChang. A Gangneung, gli Azzurri si impongono sulla Norvegia con il punteggio di 3-2 al termine dei rigori. Un match combattuto e tirato fino all'ultimo, ma nessuno si aspettava che sarebbe stata facile. Una sfida da dentro o fuori contro una diretta rivale per l'accesso in semifinale. La cronaca del match ha visto l'Italia passare in vantaggio al primo minuto del secondo parziale con Sandro Kalegaris su assist di Gregory Leperdi, dopo che i primi quindici minuti erano terminati a reti inviolate. Allo scadere del secondo tempo è arrivata la rete del norvegese Vaernes che ha ristabilito la parità. Al minuto 33 Italia ancora avanti grazie al centro di Gianluigi Rosa servito da Nils Larch. Quando ormai sembrava che gli Azzurri potessero portare a casa la vittoria, gli scandinavi hanno raggiunto il pari con Bakke in situazione di power play. Da segnalare tre strepitosi interventi dell'estremo difensore Araudo, che hanno permesso all'Italia di mantenersi in partita. Dopo l'overtime terminato in parità, si è arrivati ai rigori, con i tre errori per la Norvegia e la rete della vittoria siglata da Nils Larch.