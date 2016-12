Olimpiadi, nuoto: Phelps si qualifica per la quinta volta di fila

30 giugno 2016

Risultato storico per Michael Phelps, che diventa il primo nuotatore statunitense a qualificarsi per la quinta Olimpiade di fila. Ai Trials di Omaha in Nebraska, il fuoriclasse di Baltimora - che oggi compie 31 anni - ha ottenuto il miglior tempo (1:54.84) nei 200 metri farfalla e ha così conquistato l'accesso all'Olimpiade di Rio 2016, dove cercherà di vincere l'oro come accaduto nel 2004 e 2008: nel 2012, invece, era stato battuto da Chad le Clos.