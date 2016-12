Nuoto, Europei: Paltrinieri oro con record e Detti d'argento nei 1500 Greg fa gara da solo. Straordinaria doppietta azzurra a Londra

18 maggio 2016

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella finale dei 1500 metri stile libero agli Europei di nuoto di Londra. Il carpigiano ha dominato la gara con lo strepitoso tempo di 14:34.04, nuovo record europeo. Argento per l'altro azzurro in gara, Gabriele Detti, secondo in 14:48.75. Bronzo all'ucraino Mykhaylo Romanchuk (14:50.33). Per Paltrinieri terzo oro continentale consecutivo. Detti lunedì aveva trionfato nei 400 stile libero.

Paltrinieri ha battuto il suo precedente record, risalente al 9 agosto 2015 quando vinse l'oro mondiale a Kazan (14'39"57). Per l'ultima doppietta azzurra bisogna risalire a Berlino 2002, con il trionfo di Emiliano Brembilla davanti a Massimiliano Rosolino nei 400 stile libero. La gara è un monologo per Greg che ai 400 metri scappa via e comincia a fare il vuoto con gli avversari, mentre Detti lotta sul filo dei millesimi con l'ucraino Romanchuk. "Alla fine è venuta fuori una buona gara, ci tenevo a vincere ma non credevo di riuscirci così bene - ha detto il vincitore a Rai Sport dopo l'impresa - In questo periodo mi sto allenando molto e sono felice soprattutto per il tempo fatto oggi che è incredibile. Adesso sotto con le Olimpiadi che aspetto da tanto e spero di fare bene".