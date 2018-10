Khabib-Mayweather, la supersfida si può fare

15/10/2018

Khabib aveva parlato direttamente dal profilo Instagram di Leonard Ellerbe, ceo della Mayweather Promotions, pungolando Pretty Boy Floyd: "Io sono stato l'unico in grado di mettere al tappeto McGregor". Quella di sabato 6 ottobre è stata la 27esima vittoria ufficiale nel circuito Ufc per il russo, avvenuta per sottomissione al quarto round, mentre l'americano aveva sconfitto l'irlandese superando il record di Rocky Marciano con il 50esimo successo "solo" per ko tecnico alla decima ripresa lo scorso 26 agosto 2017.



Da allora Mayweather non ha più sostenuto un incontro e l'idea di essere l'unico re degli sport di combattimento ed entrare definitivamente nella leggenda lo ha stuzzicato parecchio, specie se questa dovesse portare altri milioni di dollari nel suo portafoglio: "Cbs, Showtime e Mgm Grand tirate fuori il biglietto degli assegni", ha scritto nel post, invitando a vedere il video sulla pagina di Ellerbe. E ha suggerito anche la città della sfida, Las Vegas, in cui sia lui che Khabib hanno combattuto contro McGregor, con un trumpiano "Let's make Las Vegas great again!" scritto tutto in maiuscolo.



Dietro una lauta ricompensa economica, quindi, Money è ben disposto a lottare contro Khabib, a cui non aveva risparmiato critiche dopo la rissa che si era scatenata tra il combattente del Daghestan, Notorious e i rispettivi team. "Si è comportato in maniera poco professionale. Ora sicuramente riceverà una pesante multa", aveva detto. Prima di un'eventuale sfida contro Khabib, però, affronterà nei prossimi mesi, probabilmente a gennaio, Manny Pacquiao per concedere al filippino la rivincita dopo l' "incontro del secolo" del 2 maggio 2015.