Giro d'Italia Handbike 2018, trionfa Christian Giagnoni

15/10/2018 di CESARE ZANOTTO

Si è conclusa con la straordinaria settima tappa di Torino la nona edizione del Giro d'Italia Handbike. Una corsa iniziata lo scorso 14 aprile ad Abano Terme e terminata domenica tra i corsi dell'innovativo quartiere Crocetta. A trionfare è stato Christian Giagnoni (Cat. MH4), primo anche nell'ultima tappa e vincitore assoluto del Giro 2018. "Il Giro d'Italia di Handbike è un'ulteriore prova di come lo sport possa essere tra i migliori strumenti di inclusione ed equità che la nostra comunità ha a disposizione per crescere insieme - ha commentato la sindaca Chiara Appendino, che ha dato il via all'ultima tappa -. Sono orgogliosa che la Città di Torino sia stata protagonista delle finali di questo evento. E, per questo, il pensiero e la riconoscenza vanno a tutte e tutti coloro che ogni giorno si spendono per far sì che anche i portatori di disabilità possano vivere appieno le opportunità di fare sport, al di là di ogni barriera".