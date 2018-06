Giro d'Italia, Bennett vince la settima tappa

11 maggio 2018

Incastonata tra cinque tappe piuttosto mosse (tre già alle spalle, altre due nell'imminente fine settimana), la settima tappa del Giro d'Italia numero 101 è la classica frazione in cui le squadre dei velocisti devono assolutamente tenere cucita la corsa. L'andamento della corsa è quello classico: pronti-via e dopo appena un chilometro si muovono i primi attaccanti, con un quartetto composto da Markel Irizar (Trek-Segafredo), Tony Martin (Katusha-Alpecin) e la coppia della Androni-Sidermec formata da Davide Ballerini e Fausto Masnada. Tentativo infruttuoso, perché appena tre o quattro chilometri più in là il gruppo rientra. Due dei quattro attaccanti decidono però che bisogna riprovarci, così il contrattacco di Davide Ballerini (Androni-Sidermec) e Makel Irizar (Trek-Segafredo) è immediato.



Su di loro stavolta si porta Maxim Belkov (Katusha-Alpecin) e i tre stavolta iniziano a prendere margine, arrivando ben presto ad accumulare anche quattro minuti su un gruppo che sembra soddisfatto della composizione della fuga. L'obiettivo volata resta però primario per tutte le squadre dei velocisti, che infatti iniziano a tirare, seppur senza tirarsi il collo, per evitare che il margine diventi troppo ampio. Così, con la Quick-Step Floors di Viviani in prima fila, il vantaggio dei tre inizia ad oscillare tra i due e i tre minuti. Al primo traguardo volante di giornata, presso Guardia Marina Piemontese, è Davide Ballerini a transitare in testa davanti a Belkov ed Irizar. Al quarto posto, in testa al gruppo, sfreccia Viviani che accumula così altri punti per la maglia ciclamino. A circa 50 km dal traguardo di Praia a Mare il vantaggio dei fuggitivi è di poco più di un minuto e mezzo, con il gruppo che continua a tenere sotto controllo i tre di testa in attesa dell'accelerazione finale. Che puntualmente avviene e per i tre di testa non c'è nulla da fare.



L'ultimo ad arrendersi è Davide Ballerini, poi negli ultimi dieci chilometri c'è ancora qualche scatto, ma la volata generale è inevitabile: la lancia Modolo, con Elia Viviani che prende la sua ruota e lo salta, ma stavolta non fa la differenza come nei due sprint in Israele, così dalle sue spalle rinviene l'irlandese Sam Bennett (Boha-Hansgrohe), che trionfa a braccia alzate davanti proprio a Viviani e Bonifazio. Quarto Modolo. In classifica generale non cambia nulla, con il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) sempre in maglia rosa davanti a Dumoulin. Domani l'ottava tappa, da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano di 209 km, promette battaglia nel finale, anche se la salita conclusiva non sembra adatta a fare distacchi tra i big.