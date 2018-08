Ciclismo: Nibali al via della Vuelta

11/08/2018

Vincenzo Nibali parteciperà alla Vuelta di Spagna, che scatterà il 25 agosto. La decisione è arrivata al termine di una riunione con il suo staff composto dal medico Magni, da coach Slongo, dal massaggiatore Pallini e dall'osteopata Carretta. "Per ora ho valori abbastanza bassi ma il bello è che anche forzando non ho avuto dolori" ha spiegato lo Squalo caduto al Tour il 19 luglio e costretto al ritiro per la frattura della decima vertebra toracica.

Una grande notizia per tutti i tifosi del siciliano, ma anche per il ct dell'Italia Cassani visto che la corsa a tappe spagnola è per Nibali appuntamento fondamentale in vista dei Mondiali di Innsbruck in programma domenica 30 settembre. Nessuna ambizione di classifica, infatti, ma l'obiettivo di trovare la forma giusta in vista dell'appuntamento iridato. Il campione azzurro il 22 agosto prenderà un volo per Malaga e prima di allora si sottoporrà a delle terapie di recupero e si allenerà 3-4 ore al giorno.