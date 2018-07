Tour de France, ecco chi ha abbattuto Nibali: il siciliano a terra per colpa di un tifoso

20/07/2018

Non una moto ma la tracolla della macchina fotografica di un tifoso(!): ecco cosa ha provocato la caduta di Vincenzo Nibali a pochi chilometri (circa quattro) dal traguardo dell'Alpe d'Huez, provocandogli la frattura di una vertebra e l'addio al Tour de France (dopo aver comunque concluso stoicamente la tappa). A chiarire la dinamica dell'accaduto, dopo che per tutta la giornata la responsabilità del fattaccio era stata attribuita ad una moto della Gendarmeria francese, un video amatoriale che mostra il momento esatto in cui il corridore azzurro viene "agganciato" (la tracolla della macchina fotografica finisce molto probabilmente per impigliarsi nel manubrio, oppure nei raggi della ruota posteriore della bicicletta) e finisce così a terra.



Una caduta che ha costretto Nibali all'addio. Rinuncia comunicata dallo stesso siciliano con un tweet arrivato nella tarda serata di ieri: "Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l`esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero. Grazie per tutto il vostro affetto dimostrato nei miei confronti! Alla prossima". Toni, modi, parole da grande signore.