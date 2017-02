Ciclismo, Grivko cacciato dal Dubai Tour per un pugno a Marcel Kittel

2 febbraio 2017

Al termine della tappa, vinta da John Degenkolb (Trek Segafredo), Kittel, che è attuale leader della corsa dopo le vittorie allo sprint delle prime due tappe, denunciatha o quanto subito dall'ucraino: "Sono stato colpito da Grivko, per questo avevo il sangue sul volto ma non sono caduto – ha detto il tedesco – C'è stata confusione in gruppo, la squadra ha lavorato bene, ma io non sono riuscito a mettermi in buona posizione per fare la volata e forse avevo la testa altrove". Kittel ha raccontato che l'episodio è avvenuto durante la battaglia per ripararsi dal vento laterale, una situazione comune di corsa che però è sfociata in qualcosa che il tedesco ha definito anomalo. "Se hai un diverbio in gara, ne parli, forse puoi anche toccare un altro corridore. Quando accade non c'è problema, ma quando arrivi a fare del male a qualcun altro è troppo. Non ci sono scuse", ha detto il velocista, colpito all'arcata sopracciliare. "Un centimetro più in là e poteva farmi del male sul serio a un occhio perché mi ha rotto gli occhiali – ha continuato – Ci sono 40 testimoni in gruppo. Ha mandato Eisel a dirmi che voleva scusarsi, ma per cosa? Ci sono limiti che non si devono superare", ha detto lo sprinter furioso chiedendo una squalifica esemplare per l'ucraino.