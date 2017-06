Ciclismo: Fabio Aru nuovo campione italiano

25 giugno 2017

Fabio Aru ha vinto la prova in linea del campionato italiano di ciclismo su strada sul traguardo d'Ivrea dopo aver staccato tutti sull'ultima salita. Secondo Ulissi, che in volata è riuscito a precedere Nocentini. Niente da fare per Nibali. Per Aru primo trofeo tricolore in carriera. Alla fine sono lacrime per campione sardo: "Sto correndo con la maglia di Michele Scarponi. Me l'aveva data a Sierra Nevada e ora la restituirò alla famiglia".