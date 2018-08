Ciclismo - Alaphilippe incontenibile, vince la Clasica di San Sebastian

04/08/2018

Il ciclista più in forma del momento, quello più scatenato, divertente, forte, di classe. Julian Alaphilippe, dopo le magie al Tour e la maglia a pois, si conferma imbattibile: con un'azione spettacolare ha vinto la Clasica di San Sebastian, precedendo sul traguardo della città basca Bauke Mollema, suo compagno di fuga negli ultimi chilometri.

Dopo avere recitato la parte del leone al 105/o Tour de France di ciclismo, che si è concluso domenica sera a Parigi, conquistando due tappe e aggiudicandosi definitivamente la maglia a pois della classifica dei Gpm, Julian Alaphilippe ha trionfato anche nella Clasica di San Sebastian. Il francese, al termine di uno sprint a due, ha preceduto l'olandese Bauke Mollema, con il quale aveva staccato il gruppo a pochi chilometri dal traguardo, in prossimita' dell'ultimo strappo. Terzo Anthony Roux, staccato di 16".



La corsa è stata caratterizzata da una maxicaduta a circa 18 chilometri dalla fine, nella quale sono rimasti a terra gli spagnoli Mikel Landa, Gorka Izaguirre e il colombiano Egan Bernal, tutti portati in ospedale per accertamenti (problemi alle spalle). La loro presenza alla Vuelta, che scatterà fra meno di tre settimane, è ad altissimo rischio