NBA: occhi puntati a Ovest, ma chi eredita il trono di LeBron a Est?

16/10/2018 di GABRIELE CATTANEO

Si comincia. I fari della NBA sono puntati verso Ovest, ma la luce delle stelle potrebbe brillare anche sull'altra costa. Certo Golden State e Houston sono in prima fila per il titolo, LeBron si è trasferito a Hollywood, ma attenzione perché non lontano dalle rive dell'Atlantico c'è chi non nasconde le proprie ambizioni.

Boston e Philadelphia non sono solo le protagoniste della palla a due, ma occupano la prima fila per un posto alle Finali. Il talento abbonda in gruppi giovani dove Irving e Simmons sono da copertina pur non essendo soli. Subito dietro c'è Toronto, che prova a raggiungere quell'obiettivo mai colto prima, sotto la guida di Leonard e col contributo di Sergio Scariolo in panchina. Milwaukee invece si affida a Giannis Antetokoumpo, possibile Mvp di stagione. E poi? Curiosità attorno a Indiana e a Brooklyn, ricostruita dalle fondamenta. La corsa all'oro è verso il Pacifico, ma a Est c'è chi è pronto a dare battaglia.