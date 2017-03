World Baseball Classic 2017: Italia infinita, Messico al tappeto

10 marzo 2017

Esordio da incorniciare a Guadalajara per la Nazionale italiana ai World Baseball Classic 2017. Gli azzurri si impongono 10-9 in rimonta sui padroni di casa del Messico e conquistano così la prima vittoria nel Gruppo D. Successo incredibile per i ragazzi del commissario tecnico Marco Mazzieri che, prima del nono e ultimo inning, erano sotto 9-5 nel punteggio. A firmare il decisivo sorpasso ci pensa John Andreoli in battuta.

Avvio di match tutt'altro che positivo per l'Italia con Esteban Quiroz che piazza subito un fuoricampo, poi pareggiato da Andreoli. Nel quarto inning il Messico scappa sul 4-1 ma gli azzurri rispondono con gli homerun di Rob Segedin (da 2 punti) e di Chris Cabello che valgono il 4-4. I padroni di casa cambiano marcia e nel settimo inning si portano addirittura sul 9-5. Il match sembra chiuso ma nel nono parziale accade l'impensabile: Alex Liddi firma il doppio del 9-7 senza eliminati mentre Brandon Nimmo mette a segno la valida che porta lo stesso Liddi a marcare il 9-8. Con le basi piene John Andreoli va in battuta e mette in cassaforte i due punti decisivi per il definitivo sorpasso. La Nazionale azzurra balza così al comando del Gruppo D e sabato sera (alle 21 in Italia) affronterà il Venezuela sempre a Guadalajara in una partita che potrebbe aprire le porte alla seconda fase con le migliori 8 formazioni al mondo.