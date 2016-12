Paralimpiadi 2016, nuoto: Bocciardo non sbaglia e si prende l'oro

14 settembre 2016

Seconda medaglia d'oro per l'Italia, 15esima in assoluto a Rio per la spedizione azzurra: Francesco Bocciardo trionfa nei 400 stile libero S6 con una prestazione sontuosa. Il nuotatore genovese chiude la sua gara in 5'02''15, salutando gli avversari dopo la terza vasca, per gareggiare poi in solitaria. "Devo ringraziare tante persone, è un oro per la mia Liguria - ha spiegato - senza un ottimo team alle spalle non si raggiungono questi livelli".