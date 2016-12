Inchiesta shock: l'ombra del doping sullo sport inglese

3 aprile 2016

Per quanto riguarda il calcio sarebbero coinvolti giocatori del Chelsea, dell'Arsenal e del Leicester. Il Governo britannico ha subito aperto un'indagine come riferito dal ministro della Cultura e dello Sport John Whittingdale alla Bbc: "Sono scioccato e preoccupato dalle accuse. Ho chiesto un'investigazione indipendente e urgente per chiarire quali ulteriori azioni siano necessarie per garantire che lo sport britannico resti pulito. Non ci sarà alcuna tolleranzasul doping". A fare scalpore è che a riportare la notizia sia l'edizione domenicale di uno dei più autorevoli quotidiani al Mondo. Ancora non sono usciti i nomi di eventuali atleti coinvolti (provenienti da tutti gli sport) che sarebbero assistiti privatamente secondo il Times. Non ci sarebbero evidenze di club di Premier coinvolti direttamente.



Sorgono molti dubbi sul comportamento tenuto dall'Ukad, l'agenzia antidoping inglese finanziata con 7 milioni di sterline all'anno. In passato avrebbe girato all'ordine dei medici la denuncia su Mark Bonar che si è sempre dichiarato innocente ammettendo di assistere alcuni sportivi ma con sostanze non proibite. Ora però nuovi video del Sunday Times potrebbero cambiare le sorti di questa vicenda.