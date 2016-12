Dossier Roma 2024, Montezemolo: "Obiettivi chiari e realistici"

17 febbraio 2016

Il progetto, portato avanti anche dal Premier Renzi, è stato presentato ufficialmente e Luca di Montezemolo ha voluto spiegare le ragioni e le conseguenze auspicate di questa candidatura: "Vogliamo che le nostre Olimpiadi siano le migliori organizzate sotto tutti i punti di vista, lo sport deve essere al centro del progetto. Vogliamo mettere al centro la città che porterà un boom turistico fino a due anni dopo e se lavoreremo bene ci sarà anche un miglioramento della qualità della vita". A preoccupare cittadini e chi non vede di buon occhio la candidatura, le spese da sostenere. Il presidente del comitato Olimpico però rilancia: "Il costo per impianti permamenti per i Giochi di Roma 2024 è di 2,1 miliardi. In particolare il villaggio olimpico, Ibc e main press center, la cycling arena, il parco naturalistico dove si faranno le manifestazioni del canottaggio, lo stadio Flaminio e le vele di Calatrava. A questi vanno aggiunti 3,2 miliardi per impianti temporanei e costi di gestione ed organizzazione". Tutti costi che andrebbero coperti dalle entrate derivanti dagli sponsor e dai biglietti.



Insomma, la proposta c'è ed è convinta: "Presentiamo un progetto che nasce da un lavoro di squadra e di approfondimento, analisi e dalla voglia di mettere in mostra cose che solo Roma e l'Italia possono vantare. Abbiamo obiettivi chiari e realistici che ci impegniamo a raggiungere ma anche a rispettare. Il tema principale è l'arte italiana dell'accoglienza, la capacità di portare in giro la nostra qualità della vita".



Per l'occasione anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato una lettera a Montezemolo e Malagò, il presidente del Coni.



MATTARELLA: "SFIDA IMPORTANTE PER IL PAESE"

La candidatura di Roma ad ospitare i giochi olimpici e paralimpici del 2024 e' una sfida che sollecita le capacita' progettuali del Paese, che ne mette alla prova la visione, qualita' e risorse, e per il successo della quale e' indispensabili l'unita' d'intenti tra istituzioni e cittadini, tra movimento sportivo e forze sociali, tra espressioni della cultura e delle professioni''. ''Lo sport e' oggi componente vitale della societa', dell'economia, della cultura, della formazione e contribuisce a delineare l'immagine di un Paese - scrive il Capo dello Stato - Dello sport le Olimpiadi rappresentano uno dei momenti piu' alti, attualizzando quegli ideali universalistici e umanistici che sono all'origine della loro riproposizione in tempi moderni. Per l'Italia e' un'occasione per parlare al mondo, per rafforzare quel messaggio di pace e di solidarieta' che e' espressione della nostra storia, per rilanciare il tema della qualita' italiana, tesoro di inestimabile valore e talento che siamo chiamati a rinnovare nei grandi cambiamenti del mondo globalizzato''.



''Il percorso che ci separa dal momento in cui i Giochi verranno assegnati va compiuto con impegno e coerenza, chiedendo al nostro sport di dare il meglio di se' in tutti i campi, eliminando storture, contrastando zone grigie e ogni forma di illegalita', valorizzando le energie migliori, investendo sulle eccellenze come sulla diffusione della pratica sportiva di base, incentivando tutti coloro che, con generosita', si dedicano alla crescita delle diverse discipline. L'opportunita' dell'organizzazione olimpica, ad oltre sessanta anni di distanza dall'esperienza precedente, andra' orientata su un progetto in grado di arricchire Roma, di favorirne sviluppo e modernita' lungo linee che vedano protagonista la comunita' cittadina. le olimpiadi devono poter essere parte del corpo vivo della citta', con una crescita delle infrastrutture e dei servizi; un potenziamento della sua vocazione e del suo dialogo con il mondo, un miglioramento della qualita' della vita - e della pratica sportiva - per quanti continueranno a vivere a Roma. Il mio incoraggiamento va al comitato promotore per un lavoro difficile ed entusiasmante. Lo sport, e' competizione, amicizia, gioco di squadra. Il mio augurio e' che la squadra diventi sempre piu' grande, che si faccia ammirare, e che i suoi tifosi siano calorosi e partecipi.



MATTARELLA: "CROCEVIA DI CRESCITA COME IL 1960"

"Come le Olimpiadi del 1960 segnarono un passaggio importante nello sviluppo economico e sociale dell'Italia, il mio auspicio - conclude il Presidente della Repubblica - e' lche le Olimpiadi del 2024 possano diventare il crocevia di una nuova crescita contrassegnata da qualita' e sostenibilita'''.