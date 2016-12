Nfl: Steelers all'ultimo respiro, Chargers beffati

13 ottobre 2015

All'ultimo respiro, con soli cinque secondi ancora da giocare: nel monday night della week 5 di Nfl gli Steelers si sono imposti 24-20 sul campo dei Chargers , beffati quando la vittoria sembrava ormai andata in porto. A consegnare il terzo successo stagionale a Pittsburgh è un touchdown di Le'Veon Bell nel traffico, bravo a rendere inutile l'intervento di Donald Butler. Gara a due volti per Mike Vick, finalmente decisivo solo nell’ultimo periodo.

Primo quarto di marca californiana (7-0), quindi i ragazzi della Pennsylvania si rialzano chiudendo positivamente secondo e terzo (0-3 e 0-7), ma i fuochi d'artificio iniziano nel quarto periodo, preludio di una conclusione trhrilling. Philip Rivers, quarterback di San Diego, innesca Gates per il più semplice dei td, quindi Vick risponde nobilitando il suo match con uno strepitoso lancio per Wheaton, altro touchdown. A 2'56'' arriva anche il field goal del rookie Josh Lambo che porta il match sul 20-17.

Il gran finale: a 36'' Vick sceglie di non lanciare e se ne va in percussione centrale, facendo salire i suoi terribilmente verso la linea delle dieci yard. Sul seguente lancio gli Steelers avanzano ancora con la ricezione di Miller, quindi nell'ammucchiata decisiva la spunta Bell, mandando in estasi tutta Pittsburgh, prima del calcio di Boswell.