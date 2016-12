Nfl: Siemian trascina i Broncos, Eagles implacabili

26 settembre 2016

Peyton Manning rappresenta ormai il passato: il presente e il futuro dei Broncos appartengono al nuovo quarterback Trevor Siemian che, con una prestazione sontuosa da 312 Yards e 4 Touchdown lanciati, trascina i campioni in carica Nfl alla vittoria per 29-17 nella Week 3 a Cincinnati contro i Bengals. Prosegue il momento magico degli Eagles che regolano 34-3 gli Steelers e restano a punteggio pieno (301 Yds e 2 Td per Carson Wentz).