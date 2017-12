Monza Rally Show, Rossi al comando

2 dicembre 2017

Questa edizione del rally potrebbe passare alla storia come una delle più combattute di sempre. Tre vincitori diversi con la generale mutata di prova in prova proprio in virtù delle vittorie parziali. La giornata, caratterizzata dalla presenza di un numeroso pubblico, si è aperta con la vittoria degli ufficiali della Hyundai Mikkelsen-Neuville che hanno conservato il primato conquistato nella tappa di ieri. Rossi e Cassina hanno replicato vincendo la seconda prova, la PS 4, passando in testa, mentre la vittoria nella terza prova è valsa il primato provvisorio della generale a Bonanomi-Pirollo, a loro volta scavalcati da Rossi-Cassina vincitori dell’ultima notturna prova di giornata. Insomma, tutto si deciderà all'ultima PS, con anche Cairoli deciso a dire la sua.