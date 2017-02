Motocross, splendida doppietta per Cairoli

26 febbraio 2017

Il Mondiale Motocross 2017 è iniziato con il botto per Tony Cairoli . In Qatar il siciliano della Ktm ha centrato una meravigliosa doppietta. Il numero 222, che va a caccia del nono titolo iridato, ha dominato Gara-1 e in Gara-2 si è reso protagonista di una splendida rimonta su Febvre e Gajser. "È davvero una bella sensazione tornare a vincere nel Mondiale. E pensare che non ero stato bene", il commento di Cairoli. I rivali sono avvisati.

Cairoli è nuovamente leader del Mondiale: "Nei giorni scorsi ho avuto problemi di stomaco e fino a ieri ho dovuto prendere medicinali; nel prossimo GP in Indonesia sarò in forma migliore. In gara 2 dopo un contatto con Gajser nelle battute iniziali pensavo di aver rotto i raggi della ruota anteriore e quindi avere un problema, poi tutto è andato per il meglio e ho potuto ricominciare a spingere facendo un bel sorpasso negli ultimi giri. Finalmente la tabella rossa torna sulla mia moto. La stagione sarà molto lunga e per fare bene dovremo stare sempre nei tre".



Gara 1

1) Antonio Cairoli (KTM) in 35’11’’106

2) Clement Desalle (Kawasaki) + 8’’904

3) Tim Gajser (Honda) + 12’554



Gara 2

1) Antonio Cairoli (KTM) in 35’00’353

2) Tim Gajser (Honda) + 4’’918

3) Romain Febvre (Yamaha) + 23’’375



Classifica Campionato MXGP

1) Antonio Cairoli (KTM), 50 pt.

2) Tim Gajser (Honda), 42 pt.

3) Clement Desalle (Kawasaki), 40 pt. 17)