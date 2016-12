Ducati, a Misano si accende il WDW2016

30 giugno 2016

Il titolo di questa nona edizione del WDW è “More than Red”, perché Ducati si estende oltre l’iconico rosso con il mondo giallo del brand Scrambler, con l’eleganza del nero XDiavel e con la nuova globetrotter attitude e off-road della Multistrada 1200 Enduro. Il WDW2016 racchiude tutto questo e molto altro per far vivere a tutti i partecipanti ogni anima Ducati in un’esperienza unica, come è questo grande raduno biennale. Inoltre, l’edizione 2016 del World Ducati Week rappresenta l’apice dei festeggiamenti di un anniversario importante, il 90° dalla fondazione dell’Azienda di Borgo Panigale. Sarà un’edizione straordinaria e il programma WDW2016 è ricchissimo di iniziative, che coinvolgeranno il pubblico nel Circuito di Misano e in tutta la Riviera Romagnola con gli eventi serali, ma anche l'attesissima presenza di Casey Stoner. Il WDW2016 coincide con la prima Scrambler Reunion. Gli Scrambleristi in arrivo sono davvero tanti, considerando che solo nel 2015 - anno di lancio del nuovo brand Ducati - più di 16.000 persone hanno acquistato lo Scrambler. Al WDW2016 l’area gialla con i nuovissimi Scrambler Sixty2 e Scrambler Flat Track Pro sarà ricca di proposte e contest: performance di climbing, partite di basket nel playground, musica live no-stop e la Flat Track School. Appuntamento imperdibile per il venerdì pomeriggio 1 luglio alle 16:30, quando i riflettori del WDW2016 saranno tutti puntati sui grandi piloti Ducati che si sfideranno nell’inedita gara Scrambler Flat Track Race by TIM sul tracciato dell’Arena di Misano. Piloti del calibro di Dovizioso, Giugliano, Bayliss, Petrucci, Hernandez, Valia, Mercado, Xaus in sella ai nuovi Scrambler Flat Track Pro si esibiranno in derapate e duelli promettendo divertimento e spettacolo. I piloti Ducati saranno i protagonisti di tante altre attività, e sabato sera torneranno a confrontarsi con la Drag Race by Shell in sella alle Diavel Carbon, per l’adrenalinica gara di accelerazione sul rettilineo di partenza del Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.



Venerdì sera, subito dopo la Scrambler Flat Track Race by TIM, ci sarà l’allineamento di moto Ducati per il must have del WDW. Come da tradizione, tutti possono partecipare alla parata che, formando un incredibile e spettacolare corteo rosso e desmodromico, porterà migliaia di Ducatisti dal circuito fino a Riccione per lo Scrambler Party all’Aquafan con Dj-set, schiuma party, divertimento a partire dalle 21:30.



Sabato sera è atteso un grande spettacolo: Claudio Domenicali, AD Ducati, e tutto il Team Ducati Corse saluteranno il pubblico del Santamonica Stadium con la presentazione dei Piloti Ducati. A seguire, una grande rock star italiana, amico e ducatista Piero Pelù riserverà un intero concerto a tutti i fan Ducati presenti al WDW2016. Quindi, ulteriore spazio alla passione per lo sport e tutti davanti al maxi schermo per godersi la partita Germania-Italia valida per i quarti di finale di Euro 2016.