Dakar, ottava tappa: riscatto Peterhansel, ruggito di Meo nelle moto

14 gennaio 2018

Va in archivio anche l'ottava tappa della Dakar 2018 che portava da Uyuni a Tupiza per 584 chilometri complessivi di percorso (498 di prova speciale) che ha portato fino alle montagne al confine con l'argentina. Stephane Peterhansel conquista l'ottava tappa riscattando la brutta performance di ieri che gli era costata anche il primato in classifica generale. Il francese della Peugeot è riuscito a spuntarla per soli 49 secondi rispetto al compagno di scuderia Cyril Despres. Terzo posto per la Toyota di Nasser Al Attiyah (+2'12”) adesso secondo in classifica generale distante 1 ora, 6 minuti e 37 secondi dal leader, lo spagnolo Carlos Sainz della Peugeot, che ha chiuso al quinto posto (+7'04”). Quarto nell'ottava tappa l'olandese Bernhard Ten Brinke della Toyota (-5'00”), sesto l'argentino Orlando Terranova (+10'00”) della X-Raid Team come il polacco Jakub Przygonski, giunto settimo (+16'38”). Ottavo Khalid Al Qassimi della Ph Sport (+21'20”). Nono posto per il sudafricano Giniel De Villiers della Toyota (+23'19”) e decimo per il ceco Martin Prokop della Mp-Sports (+27'55”).



Fra le moto ancora un'affermazione per il Antoine Meo della Ktm Factory che ha chiuso il percorso in 5 ore, 24 minuti e un secondo. Secondo l'americano Ricky Brabec della Honda (+1'08”) e terzo l'australiano Toby Price della Ktm Factory (+2'45”). L'argentino Kevin Benavides chiude al quarto posto (+5'52”), mentre al quinto c'è lo slovacco Stefan Svitko (+6'46”). In classifica generale c'è sempre in testa l'olandese Adrien Van Beveren della Yamaha, oggi settimo (+8'44”): il distacco con Benavides secondo è di soli 22 secondi. Al terzo posto della graduatoria generale Matthias Walkner della Ktm a 6'34” dal primo posto.



Da segnalare, intanto, che domani ci sarà una giornata di riposo forzato per tutti: tutto annullato a causa delle forti piogge in Bolivia che hanno di fatto reso impraticabile il bivacco di Turpiza, da dove avrebbe dovuto prendere il via la nona tappa.