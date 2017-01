Dakar 2017, 4a tappa: Ruggito Walkner, Botturi si ritira

5 gennaio 2017

Matthias Walkner (Ktm) trionfa tra le moto nella quarta tappa della Dakar , di 521 km da San Salvador de Jujui in Argentina a Tupiza in Bolivia. L'austriaco precede di 2'02" la Honda di Barreda (primo nella generale). Brutte notizie per Alessandro Botturi , costretto al forfait in seguito ad una caduta. Out anche il campione uscente Toby Price. A vincere tra le auto è il francese Despres su Peugeot, attardato Loeb. Ritiro per Al-Attiyah.

Giornata di cadute e ritiri illustri alla Dakar. Dopo le difficoltà incontrate ieri per le avverse condizioni atmosferiche, un'altra massacrante prova attendeva i piloti impegnati nel Rally Raid con 521 chilometri (di cui 416 di speciale) tra l'Argentina e le alture della Bolivia. Sulle due ruote ad imporsi è l'austriaco Walkner. Lo spagnolo Barreda chiude secondo e resta saldamente al comando della generale con 18 minuti sul cileno Quintanilla, oggi sesto.



A fare le spese del tracciato impervio sono Alessandro Botturi e Toby Price. Il primo ha riportato una contusione alla testa ed è stato soccorso immediatamente dall'equipe medica, il secondo è stato trasportato con l'elisoccorso al vicino ospedale per la frattura del femore.



Per quanto riguarda le auto, ad aprire la giornata è arrivata la notizia del ritiro del due volte campione della Dakar, il principe qatariota Nasser Al-Attiyah in seguito ai danni subiti ieri dalla sua Toyota. Vince la frazione odierna Cyril Despres che, con la sua Peugeot, rifila oltre 10 minuti alla Mini del finlandese Hirvonen e alla Toyota dello spagnolo Roma. Quinto l'ex leader Sebastien Loeb che accusa un ritardo di 22 minuti. Nella graduatoria generale Despres balza in testa con 4 minuti di vantaggio su Peterhansel, oggi quarto. Finisce in un burrone, infine, Carlos Sainz e per lui la Dakar è compromessa.



Venerdì è in programma la quinta tappa: si parte da Tupiza e si arriva dopo 692 km, di cui 447 di speciale, a Oruro, sempre in Bolivia.