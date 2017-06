Al via la 24 Ore di Le Mans: è sfida Toyota-Porsche

16 giugno 2017

Sarà quasi certamente una sfida fra Toyota e Porsche alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans in programma nel weekend. La casa giapponese sembra avere tutte le carte in regola per dominare, visto anche il record ottenuto in qualifica da Kamui Kobayashi. Il Circuito de la Sarthe, che ospita la 85.a edizione della classica corsa francese, ha però una storia fatta di grandi sorprese e vittorie al cardiopalmo come i cinque volte secondi della Toyota conoscono bene. A oggi l'unica casa giapponese ad aver vinto la 24 Ore di Le Mans è la Mazda nel 1991, con la Toyota vicinissima a rompere l'incantesimo lo scorso anno quando Kazuki Nakajima diretto verso la bandiera a scacchi fu costretto a fermarsi all'ultimo giro per un problema alla vettura lasciando via libera al diciottesimo successo della Porsche.