Clemente Russo espulso dal "Grande Fratello Vip"

Non è stata un'avventura fortunata quella di Clemente Russo nel reality di Canale 5. Uno scivolone dopo l'altro per il pugile campano, sin dal principio di questa esperienza televisiva. L'annuncio della partecipazione dell'argento di Pechino 2008 e Londra 2012 era arrivato durante i Giochi di Rio, generando dubbi sull'opportunità di diffondere la notizia proprio durante le Olimpiadi. Olimpiadi che sono state un flop per il pugile di Marcianise, sbarcato in Brasile con propositi di medaglia e uscito ai quarti.



Una volta entrato nella Casa del GF, le cose sono andate pure peggio per Russo, già sotto accusa alla seconda settimana per aver apostrofato con un epiteto omofobo uno dei concorrenti. Finito in nomination, il pugile non è stato estromesso dal televoto, ma dallo staff del reality che non gli ha perdonato la seconda caduta di stile. "La Ventura? Sarebbe da uccidere”, aveva detto a Bettarini durante la conversazione. A salvarlo non è servita nemmeno la difesa della moglie Laura: "E stata un'ingenuità, fuori saprà farsi conoscere per come è realmente. Dopo le Olimpiadi ha avuto solo una settimana per stare a casa, era ancora molto stressato".



Una volta in studio il pugile ha fatto pubblica ammenda: "Era una frase detta per aiutare Stefano. Non ho mai dato uno schiaffo a mia moglie, ho anche tre figlie femmine. Chiedo scusa a tutte le donne e in particolare a Simona Ventura. Chiedo scusa soprattutto alle istituzioni, sono un poliziotto e porto la divisa con orgoglio".