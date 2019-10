World Cup Volley: Italia batte Iran al tie break

PENULTIMO MATCH

L'Italvolley batte l'Iran al tie-break con il punteggio di 3-2 (25-27, 27-29, 30-28, 25-17,15-13) al termine di una gara tirata e dai due volti. La nazionale tricolore dopo essersi trovata sotto 2-0 e aver praticamente sfiorato la sconfitta con l'Iran arrivato ad avere ben tre palle match nel terzo set, è riuscita ad avere una notevole reazione che gli ha permesso poi di invertire la rotta e cambiare completamente l'inerzia di un match che a un certo punto è sembrato essere ad appannaggio degli asiatici.

"Sono molto contento per questa vittoria - il commento a fine match del ct Gianlorenzo Blengini - È stata una partita dura, nella quale abbiamo avuto un andamento altalenante. Nei primi due set non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni create, poi abbiamo tirato fuori la grinta, quindi sono soddisfatto soprattutto per la reazione".

Domani si chiude la World Cup con l'Itala che nell'ultimo match affronterà il Brasile capolista.