Volley
VOLLEY

Volley, Superlega: Verona e Perugia battono Trentino e Modena. Scandicci non sbaglia nel femminile

La Rana e la Sir Susa Scai restano imbattute, vince pure Civitanova. Tra le donne esultano Milano e Chieri

02 Nov 2025 - 21:52
© sito verona volley

La 4ª giornata della Superlega di volley maschile registra un altro successo di Verona, vincente 3-1 in casa contro Trentino. La Rana resta così imbattuta e capolista, seguita da Perugia, che ha invece la meglio per 3-1 su Modena. Milano si aggiudica 3-1 il derby lombardo contro Monza. A festeggiare un successo è anche Civitanova, 3-1 su Cisterna. Nella 7ª giornata della Serie A1 femminile esulta Scandicci: il 3-2 su Novara vale il -1 dalla vetta.

SUPERLEGA MASCHILE
Il programma della 4ª giornata di Superlega prosegue con la vittoria della Rana Verona sull’Itas Trentino. I Campioni d’Italia in carica cadono 3-1 (21-25, 25-15, 25-21, 25-18) al Pala Agsm AIM nel big match contro i veneti, che restano così imbattuti e in vetta al campionato: per l’Itas è invece il secondo ko di fila. A -1 dal primo posto si porta quindi la Sir Susa Scai Perugia, vincente 3-1 (25-20, 18-20, 25-20, 25-20) al PalaSport G.Panini contro la Valsa Group Modena e unica altra squadra ancora senza sconfitte. Al Palasport di Civitanova Marche è invece la Cucine Lube Civitanova a piegare 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-21) la Cisterna Volley, restando nelle zone nobilissime della graduatoria, mentre l’Allianz Milano fa suo 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 28-26) il derby lombardo contro la Vero Volley Monza in scena all’Allianz Cloud. A esultare è pure la Sonepar Padova: battuta 3-1 (25-22, 26-24, 20-25, 25-21) alla Kioene Arena la Yuasa Battery Grottazzolina, sempre ultima e unica squadra ancora con zero vittorie.

SERIE A1 FEMMINILE
La 7ª giornata della Serie A1 registra un’incredibile rimonta della Savino Del Bene Scandicci, vincente 3-2 (22-25, 19-25, 29-27, 25-13, 15-11) al PalaIgor contro l’Igor Gorgonzola Novara. Le toscane (con una gara in più) tornano così a -1 dalla capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, mentre la Numia Vero Volley Milano si gode il netto 3-0 (25-22, 25-19, 25-18) contro la Wash4green Monviso Volley all’Allianz Cloud. Un successo lo ottiene anche la Cbf Balducci Hr Macerata alla E-Work Arena di Busto Arsizio, grazie al 3-1 (26-24, 13-25, 25-22, 25-19) sull’Eurotek Laica Uyba. La Reale Mutua Fenera Chieri '76 si impone poi 3-1 (19-25, 25-15, 25-23, 25-22) al PalaMegabox contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e sorride, mentre al PalaBigMat è Il Bisonte Firenze ad avere la meglio 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La Omag-Mt San Giovanni in Marignano batte, infine, 3-0 (33-31, 25-21, 25-13) la Honda Cuneo Granda Volley al Palasport di Cervia e trova la sua prima vittoria in campionato.

