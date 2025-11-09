Volley, Superlega: Civitanova infligge la prima sconfitta a Verona. Conegliano non sbaglia nel femminile

SUPERLEGA MASCHILE

Nuovo turno di Superlega e prima sconfitta per la Rana Verona. L’ormai ex capolista del campionato crolla 3-0 (25-20, 26-24, 26-24) contro la Lube Civitanova nel big match di questa giornata e perde così la vetta della classifica: ora più in alto di tutti in graduatoria c’è proprio Civitanova con 13 punti, al pari di Perugia. La Sir Susa Scai batte infatti in rimonta 3-2 (20-25, 11-25, 25-21, 25-21, 15-8) la Gas Sales Bluenergy Piacenza e resta l’unica squadra imbattuta in campionato, record che le permette di guardare la concorrenza dall’alto del primo posto. La Valsa Group Modena vince invece 3-0 (25-22, 25-20, 25-17) davanti al proprio pubblico contro la Sonepar Padova.



SERIE A1 FEMMINILE

L’ottava giornata della Serie A1 femminile registra l’ennesimo successo della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le Pantere si confermano la squadra leader della classifica e pure l’unica imbattuta, rimontando 3-1 (19-25, 25-14, 25-23, 25-17) la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia al PalaVerde di Villorba e salendo così a 26 punti. Non sbaglia neppure la Numia Vero Volley Milano, vincente 3-1 (25-23, 21-25, 25-15, 25-16) al Palazzetto dello Sport di Cuneo contro la Honda Cuneo Granda Volley. Il Bisonte Firenze conquista invece la vittoria contro la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, imponendosi 3-1 (22-25, 25-23, 27-25, 25-21) al PalaBigMat. Sorride pure la Wash4green Monviso Volley, 3-1 (27-25, 25-16, 19-25, 25-14) sull’Eurotek Laica Uyba al PalaBusCompany. La Bartoccini-Mc Restauri Perugia piega, infine, 3-2 (14-25, 25-20, 29-27, 20-25, 19-17) l’Igor Gorgonzola Novara al PalaBartonEnergy.