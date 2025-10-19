Volley, Serie A1: Novara allunga in vetta, bene Scandicci e Chieri

LE PARTITE

Nuova giornata di Serie A1 di volley femminile e nuova vittoria per l’Igor Gorgonzola Novara, che si conferma la prima della classe fin qui del campionato. Le piemontesi superano in rimonta 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-21, 15-7) Bergamo in trasferta e salgono a quota 11 punti, distanziando per il momento sia Conegliano che Milano, impegnate ieri nella Supercoppa Italiana vinta dalla Vero Volley al PalaTrieste. Bergamo resta quindi a 5 punti. A tenere un buon passo in classifica è poi la Savino Del Bene Scandicci, vincente 3-2 (25-20, 23-25, 18-25, 25-16, 15-9) in casa contro Il Bisonte Firenze. Il successo nel derby toscano porta così Scandicci a 8 punti, mentre Firenze rimane a 5.