Volley, Serie A1: Novara allunga in vetta, bene Scandicci e Chieri

L’Igor espugna Bergamo in rimonta e continua a volare. Vincono pure Cuneo, Vallefoglia e Macerata

19 Ott 2025 - 20:07
© Instagram Novara

© Instagram Novara

La 4ª giornata della Serie A1 di volley femminile porta a 11 punti Novara, vincente 3-2 a Bergamo. Le piemontesi allungano così su Conegliano e Milano (a riposo dopo la Supercoppa Italiana giocata ieri), mentre Scandicci supera 3-2 Firenze nel derby toscano e prova a restare in scia. A esultare è anche Chieri, grazie al 3-0 sull’Eurotek Laica Uyba. Cuneo vince 3-1 contro Monviso, Vallefoglia 3-0 con San Giovanni in Marignano. Macerata piega Perugia 3-1.

LE PARTITE
Nuova giornata di Serie A1 di volley femminile e nuova vittoria per l’Igor Gorgonzola Novara, che si conferma la prima della classe fin qui del campionato. Le piemontesi superano in rimonta 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-21, 15-7) Bergamo in trasferta e salgono a quota 11 punti, distanziando per il momento sia Conegliano che Milano, impegnate ieri nella Supercoppa Italiana vinta dalla Vero Volley al PalaTrieste. Bergamo resta quindi a 5 punti. A tenere un buon passo in classifica è poi la Savino Del Bene Scandicci, vincente 3-2 (25-20, 23-25, 18-25, 25-16, 15-9) in casa contro Il Bisonte Firenze. Il successo nel derby toscano porta così Scandicci a 8 punti, mentre Firenze rimane a 5.

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 supera invece 3-0 (28-26, 25-17, 25-22) l’Eurotek Laica Uyba e sale a 8 punti, lasciando la squadra di Busto Arsizio a 3. L’Honda Cuneo Granda Volley regola 3-1 (29-27, 25-22, 14-25, 25-19) la Wash4green Monviso Volley e si porta a 8 punti, mentre la formazione di Pinerolo resta a 3. A 6 punti sale poi la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, vincente 3-0 (25-19, 25-23, 25-16) contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, che rimane quindi ultimo con zero punti. A sorridere, infine, è pure la Cbf Balducci Hr Macerata. Il 3-1 (25-22, 25-14, 20-25, 25-19) sulla Bartoccini-Mc Restauri Perugia vale l’ascesa a 5 punti per i marchigiani, mentre a 4 rimangono gli umbri.

