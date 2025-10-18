Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Volley
PALLAVOLO

Volley, Supercoppa Italiana donne: Milano batte Conegliano e vince il trofeo per la prima volta

La Numia Vero Volley riesce a sfatare un tabù: il 3-2 sulle Pantere vale uno storico trionfo per le lombarde

18 Ott 2025 - 19:52

È la Numia Vero Volley Milano a vincere la Supercoppa Italiana 2025 di volley femminile. Le lombarde battono a sorpresa la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano al tie-break e mettono in bacheca per la prima volta nella loro storia l’ambito trofeo. 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12) il risultato che permette alla formazione di coach Lavarini di interrompere l’egemonia delle Pantere, con Egonu protagonista di 30 punti. Alle venete non basta Haak (32 pt).

LA PARTITA
Il PalaTrieste ospita la gara che vale la Supercoppa Italiana 2025 e a contendersi il trofeo ci sono ancora una volta la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, squadre che si affrontano in una finale per la decima volta negli ultimi tre anni. A imporsi in ogni confronto è sempre stata la formazione di coach Santarelli, motivo per cui le venete scendono in campo da grandi favorite ancora una volta contro le ragazze allenate da coach Lavarini. Il primo set vede l’Imoco prendere subito in mano le redini dell’incontro e allungare sul +4, prima del recupero di Milano sul 12-12. Le meneghine non trovano però la forza per portarsi in vantaggio e, allora, a scappare via nuovamente è Conegliano: le Pantere toccano il +7 e vincono il set 25-18. Si passa quindi alla seconda frazione, dove a partire forte sono ancora le venete. La squadra di Santarelli si costruisce un gap di vantaggio di cinque punti, ma poi viene ripresa sul 16-16 dalle lombarde. Questa volta Egonu e compagne riescono però a passare avanti nel risultato e ad aggiudicarsi il parziale 25-22, pareggiando il totale dei set sull’1-1. Il terzo set serve allora a spezzare nuovamente l’equilibrio e a farlo è a sorpresa Milano: la Vero Volley si porta sul +6 e poi vola sul 2-1 nello score totale grazie al 25-20 che sigilla il parziale. Conegliano si ritrova, dunque, con le spalle al muro nel quarto set e torna a ruggire: Haak e Sillah trascinano le Pantere sulla doppia cifra di vantaggio, con il 25-13 che vale un nuovo pareggio. Tutto si risolve allora nel quinto e decisivo set, che premia Milano: le lombarde vincono infatti 15-12 il tie-break e danno inizio alla festa. Per la Numia Vero Volley si tratta della prima storica vittoria in Supercoppa Italiana, con le meneghine che interrompono così un’egemonia di Conegliano che durava da sette anni e diciotto titoli nazionali consecutivi. Egonu grande protagonista con 30 punti, mentre alle Pantere non bastano i 32 di Haak.

volley

Ultimi video

00:14
DICH SYLLA 7-9 DICH

Sylla: "Loro hanno lavorato sodo per metterci in difficoltà, noi l'abbiamo scampata"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

01:04
DICH EGONU 7-9 DICH

Egonu: "Fiera di me stessa e della squadra"

01:45
DICH DANESI 7-9 DICH

Danesi: "Siamo fortissime mentalmente"

00:14
DICH SYLLA 7-9 DICH

Sylla: "Loro hanno lavorato sodo per metterci in difficoltà, noi l'abbiamo scampata"

I più visti di Volley

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Pallavoliste in vacanza: Orro, Sylla & Co si godono il mare

Velasco: "La palla della vittoria è un'emozione come quando nasce un bambino"

Le azzurre e gli azzurri campioni del mondo al Quirinale: "Siete stati formidabili"

Zannoni è la prima conferma di Cuneo

Conegliano continua a vincere, ok Novara. Chieri manda ko Milano

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:09
Torino-Napoli, le foto del match
20:06
Bayern Monaco: idea Bruno Fernandes
20:04
Disastro McLaren nella Sprint di Austin
20:03
Serie B, la Juve Stabia batte l'Avellino
20:10
L'ex Simeone piega il Napoli e risolleva il Toro, annullato il pari di Lang nel recupero per fuorigioco