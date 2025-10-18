Volley, Supercoppa Italiana donne: Milano batte Conegliano e vince il trofeo per la prima volta

LA PARTITA

Il PalaTrieste ospita la gara che vale la Supercoppa Italiana 2025 e a contendersi il trofeo ci sono ancora una volta la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, squadre che si affrontano in una finale per la decima volta negli ultimi tre anni. A imporsi in ogni confronto è sempre stata la formazione di coach Santarelli, motivo per cui le venete scendono in campo da grandi favorite ancora una volta contro le ragazze allenate da coach Lavarini. Il primo set vede l’Imoco prendere subito in mano le redini dell’incontro e allungare sul +4, prima del recupero di Milano sul 12-12. Le meneghine non trovano però la forza per portarsi in vantaggio e, allora, a scappare via nuovamente è Conegliano: le Pantere toccano il +7 e vincono il set 25-18. Si passa quindi alla seconda frazione, dove a partire forte sono ancora le venete. La squadra di Santarelli si costruisce un gap di vantaggio di cinque punti, ma poi viene ripresa sul 16-16 dalle lombarde. Questa volta Egonu e compagne riescono però a passare avanti nel risultato e ad aggiudicarsi il parziale 25-22, pareggiando il totale dei set sull’1-1. Il terzo set serve allora a spezzare nuovamente l’equilibrio e a farlo è a sorpresa Milano: la Vero Volley si porta sul +6 e poi vola sul 2-1 nello score totale grazie al 25-20 che sigilla il parziale. Conegliano si ritrova, dunque, con le spalle al muro nel quarto set e torna a ruggire: Haak e Sillah trascinano le Pantere sulla doppia cifra di vantaggio, con il 25-13 che vale un nuovo pareggio. Tutto si risolve allora nel quinto e decisivo set, che premia Milano: le lombarde vincono infatti 15-12 il tie-break e danno inizio alla festa. Per la Numia Vero Volley si tratta della prima storica vittoria in Supercoppa Italiana, con le meneghine che interrompono così un’egemonia di Conegliano che durava da sette anni e diciotto titoli nazionali consecutivi. Egonu grande protagonista con 30 punti, mentre alle Pantere non bastano i 32 di Haak.