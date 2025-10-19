Biathlon, Vittozzi domina a Monaco di Baviera e fa suo il Loop One Festival

"E' straordinario: è una giornata davvero emozionante per me - sono state le prime parole di Lisa Vittozzi - era tanto tempo che non gareggiavo e mi sono divertita davvero tanto in questo contesto. Ora posso davvero dire di non vedere l'ora che arrivi l'inverno. In gara ho pensato solo a fare del mio meglio: sono consapevole di quello che posso fare e ho cercato di vivere al massimo il momento, sia al tiro che in pista. Passo dopo passo cercherò ora di definire ancor più la mia condizione. Credo molto nel lavoro che ho fatto, mi sento in fiducia e sono convinta che i risultati arriveranno". In mattinata il turno di qualificazione aveva visto la stessa Vittozzi avanzare le promesse poi mantenute in finale con il miglor tempo nella seconda batteria, fatale invece a Michela Carrara, settima. Proprio le qualificazioni si sono rivelate indigeste per gli azzurri in campo maschile: dopo essere incappato in tre errori a terra, Tommaso Giacomel ha provato la rimonta ma si è dovuto fermare di fronte al quarto posto, mancando di poco il passaggio del turno garantito ai migliori tre di ciascuna heat. Settimo posto invece per Didier Bionaz e Lukas Hofer. In finale è quindi maturata la vittoria per il francese Eric Perrot che dopo 20'33"7 con tre errori ha superato il norvegese Isak Frey (+5"7, tre errori anche per lui) ed il tedesco Justus Strelow (+8"9, un solo errore).