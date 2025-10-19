Biathlon, Vittozzi domina a Monaco di Baviera e fa suo il Loop One Festival

Lisa Vittozzi torna sulla scena internazionale e domina il Loop One Festival di Monaco di Baviera: dopo aver rinunciato all'intera passata stagione, la sappadina vincitrice della Coppa del Mondo 2024 si presenta al parco olimpico della capitale bavarese in ottima condizione. Tra qualificazione e finale incappa in soli due errori al tiro, per imporsi nel turno decisivo davanti a Johanna Skottheim. Sono impressioni davvero convincenti quelle destate da Vittozzi, apparsa in palla tanto sugli skiroll, quanto al tiro, sia in termini di precisione che di rapidità. Entrambi gli errori maturano in finale, in ciascuno dei due poligoni in piedi, ma i giri di penalità non influiscono sulla sua fuga, permettendole di tagliare davanti a tutte il traguardo dopo 22'44"5 di gara, con un margine di 5"9 e di 7"4 sulle due svedesi Johanna Skottheim e Anna Magnusson - entrambe con due errori - che completano così un podio sfuggito invece alla padrona di casa Anna Weidel, quarta davanti alla finlandese Minkkinen e alla norvegese Knotten.
"E' straordinario: è una giornata davvero emozionante per me - sono state le prime parole di Lisa Vittozzi - era tanto tempo che non gareggiavo e mi sono divertita davvero tanto in questo contesto. Ora posso davvero dire di non vedere l'ora che arrivi l'inverno. In gara ho pensato solo a fare del mio meglio: sono consapevole di quello che posso fare e ho cercato di vivere al massimo il momento, sia al tiro che in pista. Passo dopo passo cercherò ora di definire ancor più la mia condizione. Credo molto nel lavoro che ho fatto, mi sento in fiducia e sono convinta che i risultati arriveranno". In mattinata il turno di qualificazione aveva visto la stessa Vittozzi avanzare le promesse poi mantenute in finale con il miglor tempo nella seconda batteria, fatale invece a Michela Carrara, settima. Proprio le qualificazioni si sono rivelate indigeste per gli azzurri in campo maschile: dopo essere incappato in tre errori a terra, Tommaso Giacomel ha provato la rimonta ma si è dovuto fermare di fronte al quarto posto, mancando di poco il passaggio del turno garantito ai migliori tre di ciascuna heat. Settimo posto invece per Didier Bionaz e Lukas Hofer. In finale è quindi maturata la vittoria per il francese Eric Perrot che dopo 20'33"7 con tre errori ha superato il norvegese Isak Frey (+5"7, tre errori anche per lui) ed il tedesco Justus Strelow (+8"9, un solo errore).