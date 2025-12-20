Logo SportMediaset

Volley
VOLLEY DONNE

Volley, Serie A1 femminile: vincono Scandicci e Conegliano

Doppio 3-0 per le campionesse del Mondo e le prime in classifica, bene anche Milano e Novara

20 Dic 2025 - 23:00
© Instagram Imoco

Nella quindicesima giornata della Serie A1 femminile di volley, vincono le big. Scandicci, campione del Mondo in carica, travolge 3-0 (25-15, 25-19, 25-15) Perugia. Lo stesso fa l'altra finalista e prima in classifica, cioè Conegliano, che rifila un netto 25-20, 25-10, 25-22 a Cuneo. Bene Milano (25-17, 25-15, 25-15 su Chieri), e Novara, che al tie-break e in rimonta (22-25, 19-25, 25-18, 25-21, 15-11) supera Busto Arsizio.

La Savino Del Bene non ha problemi a imporsi a Perugia: finisce 25-15, 25-19, 25-15 per le toscane, trascinate dai 16 della solita Antropova e dai 13 di Sarah Franklin. Risponde all'inaspettato ko anche l'Imoco, che domina a Cuneo: 25-20, 25-10, 25-22 per la capolista, che resta in vetta e imbattuta grazie ai 16 di Haak e i 13 di Daalderop, ma in doppia cifra ci va pure Sillah.

Non sbaglia nemmeno la terza big del nostro campionato, vale a dire Milano: la Numia Vero Volley si impone 25-17, 25-15, 25-15 su Chieri, con l'immancabile Paola Egonu protagonista assoluta all'Allianz Cloud grazie a una prestazione da 21 punti. Serve invece il tie-break a Busto Arsizio, ma alla fine la spunta Novara: (22-25, 19-25, 25-18, 25-21, 15-11), gran vittoria in rimonta contro l'Uyba che era avanti di due set. In una giornata ricca di vittorie esterne, sorride pure Vallefoglia, che si impone 25-18, 23-25, 25-18, 25-23 a Firenze, mentre Macerata passa in casa di Monviso al quinto set (25-22, 25-13, 20-25, 17-25, 15-. Infine, 3-1 per San Giovanni (25-21, 27-29, 25-20, 25-18) su Bergamo.

