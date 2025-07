Nastro Rosa Tour, gara inshore al team Guardia di Finanza

Le condizioni meteo marine perfette hanno offerto al pubblico di La Maddalena una regata inshore spettacolare ed emozionante per la nuova tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour. La flotta dei Figaro3 si è data battaglia nelle acque dell'Arcipelago, scenario ideale per questo genere di competizioni. Condotta ad un ritmo davvero intenso, la regata si è conclusa con il team della Guardia di Finanza primo al traguardo seguito nell'ordine dal team dell'Aeronautica Militare e dal team della Marina Militare. Questa sera al Villaggio di Regata la cerimonia di premiazione di tappa per tutte le classi in gara, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Difesa Servizi spa Luca Andreoli e di autorità civili e militari.