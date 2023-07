Volley, Nations League femminile: l'Italia sconfigge la Croazia e vola alle Final Eight!

VOLLEY

Prosegue inesorabile la marcia dell'Italia, che sconfigge 3-0 la Croazia in un match senza storia (25-14, 25-17, 25-17) e conquista la Final Eight della Volleyball Nations League femminile, che vede le azzurre difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Nel primo set assistiamo subito a un'Italia dominante, implacabile a muro contro una Croazia intimorita e povera d'idee. Il punteggio è la logica conseguenza di questo scenario, col vantaggio sul 15-7 e il successivo scatto fino a vincere il set 25-14. Il secondo parziale, invece, ci restituisce un avversario più propositivo, con un'Italia che fa ruotare la rosa e commette qualche errore legato alla sicurezza. Il momento di svolta arriva col 20-14 azzurro, che spegne nuovamente le velleità avversarie. Danesi e Degradi possono così piazzare lo scatto che porta la Nazionale a chiudere anche questo parziale, vinto 25-17. Il primo punto nel terzo set è della Croazia, ma poi Nwakalor ristabilisce subito le distanze. L'ingresso della palleggiatrice Deak ravviva le balcaniche e ci restituisce una partita competitiva (9-8), ma l'Italia torna a dominare a muro ed effettua lo scatto decisivo con Bosio e Danesi. Il 21-16 azzurro è la sentenza finale, con le ultime giocate offensive affidate a D'Odorico e la vittoria per 25-17, che chiude il match e i giochi per la qualificazione. L'Italia vola alle Finals di Arlington (12-16 luglio) con un turno d'anticipo e domani avrà una missione: battere il Giappone (dalle h. 12 italiane) per migliorare il più possibile la sua classifica. Con sette vittorie e quattro ko in 11 gare, le azzurre possono anche sognare la top-5, se arriverà un successo. Da segnalare, nella gara odierna, le strepitose prove di Nwakalor e Degradi, arrivate rispettivamente a 20 e 13 punti. Mazzanti può sorridere, la sua rosa è ricca di soluzioni.