Volley, Mondiali: l'Italia travolge l'Argentina e vola ai quarti

ROMANÒ: "CONTRO GRANDI AVVERSARI CI ACCENDIAMO"

"Contro i grandi avversari ci accendiamo, e da ora in poi gli avversari saranno sempre più forti". Lo dice Yuri Romanò, dopo la vittoria dell'Italia sull'Argentina negli ottavi dei mondiali di pallavolo. "Abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto, dal primo all'ultimo punto - ha aggiunto a RaiSport - Oggi siamo stati perfetti". Ora l'Italia aspetta di conoscere l'avversario dei quarti, tra Finlandia e Belgio. "Dobbiamo dire che è la stessa cosa, ma incontrare il Belgio per una rivincita, non sarebbe male....". "Finalmente siamo contenti di come abbiamo giocato - le parole di Michieletto - la partenza è stata un po' contratta, eravamo nervosi. Siamo stati sotto tutto il primo set, ma siamo usciti al momento giusto e l'abbiamo vinto. Era una cosa che non ci era mai successo, in questo torneo". Per il capitano, Simone Giannelli, "sapevamo che l'Argentina era un avversario duro, mastica pallavolo da anni e sa come si affrontano queste partite: siamo stati bravi a tenere punto su punto. Mi diverto, in queste partite, ci divertiamo".