Volley, Mondiali: l'Italia travolge l'Argentina e vola ai quarti

Finisce 25-23, 25-20, 25-22 per gli azzurri trascinati da Michieletto, Romanò e Bottolo. Ora Belgio o Finlandia
L'Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali di volley in corso in Thailandia e lo fa con una grande prestazione: travolta in tre set l'Argentina, che ha battuto ed eliminato la Francia dal girone. A Pasay City finisce 25-23, 25-20, 25-22 per gli Azzurri, trascinati da Michieletto, che mette a referto 15 punti, uno splendido Romanò al servizio e Bottolo. La squadra di De Giorgi sfiderà ora una tra Belgio e Finlandia.
L'Italia lancia un ulteriore segnale a tutto il Mondo del volley: gli Azzurri non hanno intenzione di abdicare. La formazione di De Giorgi trova un grande successo: travolta in tre set l'Argentina che nel girone aveva battuto ed eliminato dal girone la Francia, vincitrice delle ultime due Olimpiadi. 25-23, 25-20, 25-22 i parziali del 3-0 rifilato ai sudamericani, che partono meglio ma nel primo set l'equilibrio è totale: sul 22-22, i campioni in carica trovano un piccolo break, con l'Albiceleste che annulla solo uno dei due set point. A regalare il vantaggio è un ottimo Giannelli, che sarà decisivo anche sull'ultimo punto del secondo parziale. Nel quale è fondamentale il 5-0 che consente all'Italia di passare dall'11-10 in favore dell'Argentina al 15-11 che indirizza ulteriormente set e incontro. Vicentin (14 punti a fine gara) e compagni riescono solo a tornare sul -3, poi l'attacco di Giannelli spegne tutto.
Il momento decisivo di tutta la sfida di Pasay City arriva proprio sul finale, e in particolare sul 20-20, quando salgono in cattedra due dei protagonisti: Bottolo e Romanò. Il primo trova il punto del vantaggio e, con un gran salvataggio e attacco a due mani, segna il match point. In mezzo, però, ci sono i tre ace consecutivi del giocatore del Fakel. Finisce allora 25-23, 25-20, 25-22: decisivi i 15 punti di Michieletto, i 14 di Romanò e i 13 di Bottolo. L'Italia vola ai quarti di finale e attende ora la sua avversaria: sarà una tra Finlandia e Belgio. Nel secondo caso, sarebbe una rivincita dopo il ko, l'unico per la squadra di De Giorgi in questo Mondiale, al quinto set.
DE GIORGI: "OGGI NON PERFETTI MA SPLENDIDI"
"Oggi non siamo stati perfetti, ma siamo stati splendidi". È la sintesi del ct dell'Italia di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, dopo la vittoria sull'Argentina che vale i quarti ai Mondiali. "Siamo cresciuti rispetto alla partita contro l'Ucraina - le parole del tecnico, a RaiSport - e in tornei così lunghi è importante. Abbiamo fatto una prova solida, loro hanno forzato molte giocate, sono stati pericolosi nelle giocate lunghe, ma noi siamo rimasti sempre solidi. E abbiamo giocato una buona pallavolo".
ROMANÒ: "CONTRO GRANDI AVVERSARI CI ACCENDIAMO"
"Contro i grandi avversari ci accendiamo, e da ora in poi gli avversari saranno sempre più forti". Lo dice Yuri Romanò, dopo la vittoria dell'Italia sull'Argentina negli ottavi dei mondiali di pallavolo. "Abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto, dal primo all'ultimo punto - ha aggiunto a RaiSport - Oggi siamo stati perfetti". Ora l'Italia aspetta di conoscere l'avversario dei quarti, tra Finlandia e Belgio. "Dobbiamo dire che è la stessa cosa, ma incontrare il Belgio per una rivincita, non sarebbe male....". "Finalmente siamo contenti di come abbiamo giocato - le parole di Michieletto - la partenza è stata un po' contratta, eravamo nervosi. Siamo stati sotto tutto il primo set, ma siamo usciti al momento giusto e l'abbiamo vinto. Era una cosa che non ci era mai successo, in questo torneo". Per il capitano, Simone Giannelli, "sapevamo che l'Argentina era un avversario duro, mastica pallavolo da anni e sa come si affrontano queste partite: siamo stati bravi a tenere punto su punto. Mi diverto, in queste partite, ci divertiamo".
