Atalanta: lesione per Zalewski, torna dopo la sosta

Brutte notizie dall'infermeria per l'Atalanta, che perde fino al rientro dalla prossima sosta per le Nazionali uno dei due infortunati nel primo tempo domenica scorsa in casa del Torino. Nicola Zalewski, infatti, ha riportato la lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro e sarà indisponibile contro Juventus, Bruges e Como. Il laterale polacco è uscito al decimo, sostituito da Raoul Bellanova. Per Isak Hien, fuori al 27' nella stessa partita e sostituito da Honest Ahanor, c'è invece solo un risentimento fasciale al muscolo adduttore lungo sinistro. Le condizioni del centrale difensivo svedese, che salterà quasi certamente la Juventus sabato a Torino, saranno monitorate giorno per giorno.