Mondiali di volley: il coach del Brasile Bernardinho scopre della morte della madre prima della partita e scoppia a piangere

Impresa mancata, ma che ha visto il capitano Ricardo Lucarelli esprimere tutto il proprio affetto con un abbraccio poco prima della sfida: "Oltre alla sconfitta, c’è questo motivo di tristezza. Tutti volevano questa vittoria per l’allenatore, ma ovviamente non l’abbiamo ottenuta. È triste - ha spiegato l'ex giocatore della Trentino Volley e della Lube -. Non credo che abbiamo giocato una brutta partita, ma loro sono stati migliori per tutto il tempo. Non sapevamo cos’altro fare. È stata una combinazione di fattori che li ha favoriti, hanno meritato la vittoria".