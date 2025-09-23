Udinese, Runjaic: "Controllato bene la partita, felice per Zaniolo"

"Oggi era importante passare il turno e ci siamo riusciti. Abbiamo affrontato un avversario molto buono, il Palermo ha una rosa per salire in Serie A. Sapevamo di affrontare una squadra aggressiva che punta molto sulle seconde palle. Abbiamo segnato nel momento giusto e sono molto felice per Zaniolo, ha fatto una grande prestazione e mostrato segnali della sua classe". Parole del tecnico dell'Udinese Runjaic dopo la vittoria sul Palermo e la conquista degli ottavi di Coppa Italia. "In generale abbiamo controllato bene la partita, mi sarebbe piaciuto concludere la partita con un 3-0 ma non abbiamo sfruttato le occasioni".