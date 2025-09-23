Basket: Nba, Steve Nash nuovo consulente senior dei Phoenix Suns

L'ex stella dei Phoenix Suns Steve Nash si unirà alla squadra come consulente senior. Lo ha annunciato lunedì il proprietario Mat Ishbia. Ishbia ha elogiato la grinta, la tenacia e la mentalità vincente di Nash, affermando che sono queste caratteristiche a definire l'organizzazione dei Suns. Nash, otto volte All-Star, ha disputato alcune delle sue migliori stagioni con i Suns, vincendo due volte consecutive il premio di MVP nel 2005 e nel 2006. È stato inserito nella Naismith Basketball Hall of Fame nel 2018. Nash ha anche allenato i Brooklyn Nets per più di due stagioni, chiudendo con un record di 94-67. I Suns, che hanno chiuso la scorsa stagione con un record di 36-46, hanno ricostruito il loro roster in offseason rinunciando alla superstar Kevin Durant ceduto agli Houston Rockets.