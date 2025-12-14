Logo SportMediaset

Calcio
A GENOVA

Genoa-Inter: scontri tra le due tifoserie fuori da Marassi

Tafferugli tra sostenitori rossoblù e nerazzurri poi l'intervento delle forze dell'ordine

di Antonella Pelosi
14 Dic 2025 - 17:22
© da video

© da video

Clima di tensione a Genova prima dell'inizio della sfida di campionato tra Genoa e Inter. Scontri fuori dallo stadio Marassi, con le due tifoserie che sono venute a contatto vicino al settore destinato ai sostenitori nerazzurri. Poi i tafferugli sono proseguiti sotto la gradinata dei genoani. Come riferisce l'emittente Telenord, sono stati lanciati bengala e fumogeni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il traffico è stato bloccato nella zona delle tribune.

genoa-inter

