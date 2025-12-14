Genoa-Inter: scontri tra le due tifoserie fuori da Marassi

Clima di tensione a Genova prima dell'inizio della sfida di campionato tra Genoa e Inter. Scontri fuori dallo stadio Marassi, con le due tifoserie che sono venute a contatto vicino al settore destinato ai sostenitori nerazzurri. Poi i tafferugli sono proseguiti sotto la gradinata dei genoani. Come riferisce l'emittente Telenord, sono stati lanciati bengala e fumogeni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il traffico è stato bloccato nella zona delle tribune.