Volley, Milano-Novara scrive la storia: prima partita con entrambe le squadre in casa

Il grande volley femminile italiano si prepara a vivere un appuntamento storico. Sabato 15 novembre, alle ore 20:30, l’Unipol Forum di Assago sarà il palcoscenico di un evento unico: Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara si sfideranno in un big match di campionato, trasformato per l'occasione in una straordinaria celebrazione della collaborazione sportiva.
Questa partita non sarà una semplice gara di Serie A1, ma una vera e propria co-produzione tra i due club, un modello innovativo che azzera la tradizionale distinzione tra "casa" e "trasferta". Le due società, infatti, hanno scelto di giocare "insieme in casa", condividendo in modo paritetico ogni aspetto dell'organizzazione:
L'obiettivo è offrire al pubblico un'esperienza di altissimo livello e dimostrare che competizione e cooperazione possono generare un valore aggiunto per l'intero movimento.
Oltre all'inedita collaborazione, l'evento ha un traguardo ambizioso: battere il record di presenze per una partita di club nella pallavolo femminile italiana, attualmente fissato a 12.626 spettatori. Raggiungere questo risultato non sarebbe solo un successo organizzativo, ma la conferma del crescente interesse e della passione che circondano la pallavolo femminile in Italia.
"Questa partita è un vero laboratorio di innovazione," ha commentato Gianpaolo Martire, Head of Marketing di Vero Volley. "Condividere spazi, merchandising, sponsor e attività con Novara ci permette di creare un modello completamente nuovo di evento sportivo, dove ogni tifoso vive un’esperienza integrata e coinvolgente".
La serata sarà arricchita da uno show musicale pre-gara, trasformando l'attesa in una vera e propria festa. L'iniziativa, presentata durante l'evento 2GETHER a Milano, mira a rinnovare il modo di vivere lo sport professionistico, mettendo al centro la visione comune e il tifoso.
"Questa partita rappresenta qualcosa di più di un evento sportivo," ha ribadito Alessandra Marzari, Presidente di Numia Vero Volley Milano. "È la dimostrazione che si può lavorare insieme per valorizzare il nostro sport. Condividere ogni aspetto organizzativo significa aprire una strada nuova, fatta di collaborazione e visione comune".