Volley femminile, Conegliano resta a punteggio pieno

VOLLEY DONNE

Vittoria in tre set su Pinerolo per la capolista, sorride anche Milano, che si impone al tie-break

© sito conegliano Nel turno infrasettimanale della Serie A di volley femminile, Conegliano travolge Pinerolo e resta in vetta a punteggio pieno con 8 vittorie in altrettante partite. Alle spalle, imbattuta, c'è Milano, che si impone al tie-break a Scandicci. Serve il quinto set anche a Novara, che passa sul campo di Casalmaggiore, mentre in tre parziali sorridono Cuneo, Bergamo e Firenze. Chieri batte a domicilio Busto Arsizio, che cede dopo quattro set.

Sono 8 vittorie in 8 partite nella Serie A di volley femminile per Conegliano, che si impone senza problemi su Pinerolo. In casa della Wash4green, l'Imoco domina e passa in tre set. 25-21, 25-20, 25-12 i parziali del successo delle campionesse in carica, che sorridono grazie a quattro giocatrici in doppia cifra: Plummer (16 punti), Lubian (13), Gray (11) e Robinson (10). A punteggio pieno, ma con 7 successi, c'è invece Milano, che sfiora il ko a Scandicci ma si impone in rimonta e al tie-break: 23-25, 25-21, 20-25, 26-24, 15-8 in favore della Vero Volley, che sotto 2-1 si impone ai vantaggi e infine domina il quinto parziale.

Sorride anche Chieri, che ha bisogno di quattro set per imporsi a Busto Arsizio: la Reale Mutua Fenera domina i primi due set, l'E-Work accorcia le distanze ma non basta: con il 25-18 del quarto parziale, Chieri vince e resta in scia di Conegliano e Milano. Successo in cinque set per Novara, che passa sul campo di Casalmaggiore: l'Igor Gorgonzola gioca una prima metà di match non esaltante, ma sotto di un set offre la sua versione migliore e vince 25-13 il quarto set, dominando il quinto (15-8) e dimenticando i due ko con Conegliano e Chieri.

Sorridono in tre set, infine, Bergamo, Firenze e Cuneo: 25-21, 25-22, 25-13 i parziali del successo delle lombarde in casa di Perugia, mentre le toscane passano 25-20, 27-25, 25-11 sul campo di Vallefoglia. Completa il turno la vittoria della Granda San Bernardo contro Macerata: 25-22, 25-16, 25-20.