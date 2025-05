Volley, Superlega: Trento batte Civitanova in gara-3, l’Itas avrà il primo match point Scudetto

Il muro della Lube devia al di fuori dal perimetro di gioco il tentativo di schiacciata di Kozamernik e i trentini si portano a un set dalla conquista della partita. I gialloblù completano allora la propria opera nel terzo set, sgomitando nella prima fase e allungando poi alla distanza, per il 25-18 che sigilla gara-3 sulla schiacciata di Rychlicki e sul mani fuori di Loeppky. L’Itas si porta così in vantaggio 2-1 nella finale Scudetto e mercoledì 7 maggio avrà la possibilità di giocarsi il primo match point: una vittoria in casa della Lube in gara-4 regalerebbe infatti il titolo alla formazione trentina. Vietato sbagliare invece per i marchigiani: la Lube di Medei dovrà infatti necessariamente conquistare la prossima sfida per forzare la serie a una decisiva gara-5.