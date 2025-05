Volley, Champions League femminile: Conegliano si conferma la regina d’Europa e centra il Grande Slam

Conquistando la Final Four della Champions League 2025, Conegliano si conferma dunque sul tetto d’Europa per il secondo anno di fila: si tratta del terzo successo in totale per l’Imoco nella manifestazione, dopo quelli ottenuti nel 2021 e nel 2024. Le Pantere mettono così in bacheca il 29° trofeo della propria storia: tutti portano la firma di Monica De Gennaro, sempre presente dal 2013 a oggi. Si deve invece accontentare di un secondo posto di grande prestigio Scandicci, al termine di un cammino eccellente.