Volley, Europei femminili: l’Italia rimonta la Svezia e vola in semifinale

Altro giro e altra vittoria per la nazionale femminile di volley agli Europei, 3-1 in rimonta ai danni di una Svezia agguerritissima. Nel corso del primo parziale sono infatti le svedesi a prendere il largo: Isabelle Haak (l’opposto di Conegliano) è una furia, e le padrone di casa della fase a gironi riescono ad andare sull’1-0 con il punteggio di 25-21. Le ragazze di Velasco iniziano ad ingranare veramente nel secondo set: la sfida resta punto a punto fino alla fine, con Antropova che macina punti e cerca di tenere a galla le italiane. Sul 24-24 due punti di cattiveria dell’Italvolley, che si porta sull’1-1 con il 26-24. Nel terzo set le azzurre iniziano molto bene, scappando via sul 14-9. La Svezia rientra in corsa grazie alla solita Haak, ma sul 21-21 la sfida tra l’opposto di Conegliano ed Egonu si accende: Paola è micidiale con un paio di schiacciate che fanno la differenza, per chiudere 25-21 e portarsi sul 2-1. Anche nel quarto parziale le ragazze di Velasco sembrano poter gestire, con un vantaggio di cinque punti sia sul 17-12 che sul 19-14. Partita finita? Non proprio, perché le svedesi rientrano e arrivano addirittura al sorpasso sul 21-20. L’Italvolley non si lascia scoraggiare: break da tre punti consecutivi per tornare in vantaggio, e chiudere con il definitivo 25-23 che significa 3-1 in rimonta e semifinale conquistata. Per le azzurre ora c’è la sfida con la vincente di Polonia-Olanda.