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Volley, Europei femminili: l’Italia rimonta la Svezia e vola in semifinale

Le azzurre di Velasco vincono 3-1 contro Haak e compagne in un match equilibratissimo: ora Polonia o Olanda

02 Set 2026 - 21:10
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L’Italvolley femminile vola in semifinale agli Europei: le ragazze allenate da Velasco soffrono nel primo set ma riescono a piegare la Svezia 3-1 in rimonta. Le svedesi dominano 25-21 il primo parziale con una super Isabelle Haak, poi però Antropova trascina le azzurre al 26-24 successivo. Egonu sale in cattedra nel finale del terzo set (25-21), con l’Italia che chiude la pratica nel quarto (25-23). Ora la sfida alla vincente di Polonia-Olanda. 

Altro giro e altra vittoria per la nazionale femminile di volley agli Europei, 3-1 in rimonta ai danni di una Svezia agguerritissima. Nel corso del primo parziale sono infatti le svedesi a prendere il largo: Isabelle Haak (l’opposto di Conegliano) è una furia, e le padrone di casa della fase a gironi riescono ad andare sull’1-0 con il punteggio di 25-21. Le ragazze di Velasco iniziano ad ingranare veramente nel secondo set: la sfida resta punto a punto fino alla fine, con Antropova che macina punti e cerca di tenere a galla le italiane. Sul 24-24 due punti di cattiveria dell’Italvolley, che si porta sull’1-1 con il 26-24. Nel terzo set le azzurre iniziano molto bene, scappando via sul 14-9. La Svezia rientra in corsa grazie alla solita Haak, ma sul 21-21 la sfida tra l’opposto di Conegliano ed Egonu si accende: Paola è micidiale con un paio di schiacciate che fanno la differenza, per chiudere 25-21 e portarsi sul 2-1. Anche nel quarto parziale le ragazze di Velasco sembrano poter gestire, con un vantaggio di cinque punti sia sul 17-12 che sul 19-14. Partita finita? Non proprio, perché le svedesi rientrano e arrivano addirittura al sorpasso sul 21-20. L’Italvolley non si lascia scoraggiare: break da tre punti consecutivi per tornare in vantaggio, e chiudere con il definitivo 25-23 che significa 3-1 in rimonta e semifinale conquistata. Per le azzurre ora c’è la sfida con la vincente di Polonia-Olanda.

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