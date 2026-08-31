eurovolley

Europei volley, l'Italia stacca il pass per i quarti di finale: Bulgaria battuta 3-0

Le ragazze di Velasco non sbagliano a Brno: ora la sfida a Cechia o Svezia

31 Ago 2026 - 17:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© federvolley.it

© federvolley.it

Dopo il girone di Goteborg perfetto l’Italvolley femminile supera anche gli ottavi nell’Europeo femminile 2026. Le ragazze di Velasco piegano agilmente la Bulgaria per 3-0 con il punteggio di 25-18, 25-13 e 25-13. Egonu spaziale nel primo set, i muri di Antropova fanno la differenza: alle bulgare non bastano Milanova e Dudova. Ora per l’Italia ai quarti c’è la sfida contro la vincitrice tra le due padrone di casa, ovvero Cechia e Svezia

LA PARTITA

L’Italvolley è ai quarti degli Europei femminili 2026, Bulgaria ko 3-0 a Brno. L’avvio del primo set è piuttosto equilibrato, con nessuna delle due squadre che prende il largo. Egonu inizia subito a fare sul serio in attacco, ma Dudova risponde presente per le bulgare. Fino al 15-14 il match è piuttosto in bilico, poi però Fahr e Antropova salgono in cattedra per il break decisivo. La Bulgaria si riavvicina fino al 19-17, poi però grazie ad un parziale di 6-1 l’Italia allunga e chiude con il 25-18 che vale l’1-0. Le bulgare accusano il colpo a inizio secondo set, Orro è micidiale in battuta e le azzurre volano via prima sul 9-5 e poi addirittura sul 14-6. Nel finale di parziale l’ingresso di Adigwe fa la differenza, con ben quattro punti segnati in rapida successione per archiviare la pratica con il sonoro 25-13. L’ultimo set è veramente agile per le azzurre: Antropova non sbaglia quasi niente, Egonu sempre affidabile in attacco e anche Fahr macina punti. Le ragazze di Velasco conducono mantenendo sempre 5-6 punti di vantaggio, chiudendo poi con il definitivo 25-13 che significa 3-0 e quarti conquistati. L’Italia vola ai quarti, dove attende una tra le due nazioni ospitanti: sarà sfida con la vincente di Cechia-Svezia.

volley
europei volley
italia
bulgaria
julio velasco

Ultimi video

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

02:19
DICH ANZANI ARRIVO FIUMICINO DICH

Anzani: "Siamo orgogliosi, per me è stato qualcosa di speciale dopo due estati difficili"

00:58
DICH MICHIELETTO ARRIVO FIUMICINO DICH

Michieletto: "Ci sono momenti importanti nelle partite che mi sono sempre piaciuti"

05:17
DICH MANFREDI ARRIVO FIUMICINO 29/9 DICH

Manfredi: "Il segreto è lavorare, lavorare, lavorare"

01:12
DICH LUCA PORRO VOLLEY 27/9 DICH

Porro: "Che"bella Italia! Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

10:18
DICH DE GIORGI PRE SEMIFINALE 26/9 DICH

De Giorgi alla vigilia della semifinale: "Siamo una squadra con caratteri importanti"

I più visti di Volley

Italvolley cuore e grinta, battuta anche la Francia: le azzurre chiudono il girone a punteggio pieno

Volley: Europei, Italia batte Francia 3-1, azzurre prime in pool D

L'Italvolley non si ferma più: Slovacchia battuta 3-0, quarta vittoria di fila

DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

Volley: Europei donne, 3-0 alla Svezia e terza vittoria su tre per l'Italia

Rosamaria Montibeller e il futuro a Casalmaggiore

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:02
Monza: per Varela problema all'adduttore, salta Coppa Italia
18:52
Juve, accordo totale con l'Atletico per David. In entrata, virata su Woltemade con una nuova formula
18:35
Fifa, Kushner: "Non compreso dinamiche calcio, non mi sarei fatto coinvolgere"
18:32
Kean a Como, visite mediche terminate
SRV RULLO TENNIS DJOKOVIC FINE DI UN'ERA 31/08 SRV
18:23
Djokovic, eliminazione al 1° turno e lacrime allo Us Open: è la fine di un'era?