Europei volley, l'Italia stacca il pass per i quarti di finale: Bulgaria battuta 3-0

L’Italvolley è ai quarti degli Europei femminili 2026, Bulgaria ko 3-0 a Brno. L’avvio del primo set è piuttosto equilibrato, con nessuna delle due squadre che prende il largo. Egonu inizia subito a fare sul serio in attacco, ma Dudova risponde presente per le bulgare. Fino al 15-14 il match è piuttosto in bilico, poi però Fahr e Antropova salgono in cattedra per il break decisivo. La Bulgaria si riavvicina fino al 19-17, poi però grazie ad un parziale di 6-1 l’Italia allunga e chiude con il 25-18 che vale l’1-0. Le bulgare accusano il colpo a inizio secondo set, Orro è micidiale in battuta e le azzurre volano via prima sul 9-5 e poi addirittura sul 14-6. Nel finale di parziale l’ingresso di Adigwe fa la differenza, con ben quattro punti segnati in rapida successione per archiviare la pratica con il sonoro 25-13. L’ultimo set è veramente agile per le azzurre: Antropova non sbaglia quasi niente, Egonu sempre affidabile in attacco e anche Fahr macina punti. Le ragazze di Velasco conducono mantenendo sempre 5-6 punti di vantaggio, chiudendo poi con il definitivo 25-13 che significa 3-0 e quarti conquistati. L’Italia vola ai quarti, dove attende una tra le due nazioni ospitanti: sarà sfida con la vincente di Cechia-Svezia.