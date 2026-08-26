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Volley, Europei donne: cinque su cinque per l’Italia, anche la Francia va ko

Le ragazze di Velasco concedono il primo set della competizione ma passano agli ottavi da prime nel Pool D con il 3-1 sulle transalpine

26 Ago 2026 - 18:25
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Ci ha preso gusto l’Italvolley femminile, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel Pool D dell’Europeo di volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco, che partono bene con il 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale (19-25), poi però l’Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23 e 25-19.

Italia imbattibile fino a questo momento negli Europei femminili di volley, 5-0 nel Pool D , primo posto nel girone ipotecato e 15 set conquistati al netto di un solo parziale concesso. È proprio nel 3-1 odierno con la Francia che le ragazze di Velasco hanno il primo momento di difficoltà, dopo un primo parziale in cui le azzurre dominano in lungo e in largo e rimangono sempre avanti chiudendo con il 25-19. Le cose cambiano completamente nel secondo set: le francesi reagiscono e comandano dall’inizio alla fine, con Egonu e Antropova leggermente più inceppate in attacco. Anche in questo caso il punteggio è di 25-19, ma in favore delle transalpine.

Sulle ali dell’entusiasmo la Francia parte bene nel terzo set, ma sul 15-11 parte la rimonta azzurra: pochissimi errori commessi, un muro sensazionale e un set portato a casa 25-23 per riportarsi avanti sul 2-1. Le francesi si giocano il tutto per tutto nel quarto parziale, anche in questo caso cercando di allungare nel punteggio dopo le primissime fasi. Il quarto set è una sorta di copia e incolla del terzo: break di 6-0 delle azzurre con una Egonu ritrovata, per allungare e poi chiudere con il pallonetto di Fahr, per il 25-19 che vale il definitivo 3-1. L’Italia vince il Pool D di Goteborg con cinque vittorie e vola a Brno per gli ottavi di finale. 

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