Volley, Europei donne: cinque su cinque per l’Italia, anche la Francia va ko

Italia imbattibile fino a questo momento negli Europei femminili di volley, 5-0 nel Pool D , primo posto nel girone ipotecato e 15 set conquistati al netto di un solo parziale concesso. È proprio nel 3-1 odierno con la Francia che le ragazze di Velasco hanno il primo momento di difficoltà, dopo un primo parziale in cui le azzurre dominano in lungo e in largo e rimangono sempre avanti chiudendo con il 25-19. Le cose cambiano completamente nel secondo set: le francesi reagiscono e comandano dall’inizio alla fine, con Egonu e Antropova leggermente più inceppate in attacco. Anche in questo caso il punteggio è di 25-19, ma in favore delle transalpine.



Sulle ali dell’entusiasmo la Francia parte bene nel terzo set, ma sul 15-11 parte la rimonta azzurra: pochissimi errori commessi, un muro sensazionale e un set portato a casa 25-23 per riportarsi avanti sul 2-1. Le francesi si giocano il tutto per tutto nel quarto parziale, anche in questo caso cercando di allungare nel punteggio dopo le primissime fasi. Il quarto set è una sorta di copia e incolla del terzo: break di 6-0 delle azzurre con una Egonu ritrovata, per allungare e poi chiudere con il pallonetto di Fahr, per il 25-19 che vale il definitivo 3-1. L’Italia vince il Pool D di Goteborg con cinque vittorie e vola a Brno per gli ottavi di finale.