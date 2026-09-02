Eurovolley, il ct Velasco: "Partita complicata, all'inizio c'era poca lucidità"

"Ci è mancata la lucidità non la pazienza, questo ha complicato molto la nostra partita. La Haak ha fatto una prestazione mostruosa ma il problema è che non siamo riusciti all'inizio a difendere le sue palle normali, non le schiacciate sulle quali si può solo tentare di murare. Quando ci siamo riusciti, abbiamo fatto dei punti decisivi e la partita è cambiata". Lo ha detto il ct dell'Italia, Julio Velasco, ai microfoni della Rai dopo il successo delle azzurre sulla Svezia. "La squadra oggi era un po' rigida, un po' nervosa, abbiamo avuto anche dei problemi sul contrattacco. Come ho detto il problema era quello della lucidità e quando l'abbiamo finalmente ritrovata, l'Italia mi è piaciuta".